طائرتان بدون طيار.. الكشف عن إمكانيات الفرقاطة جلالة

كتب- محمد نصار:

قال عقيد بحري أركان حرب أحمد عصام الدين، قائد الفرقاطة (الجلالة)، إن القدرات القتالية لها في مجال تحت السطح، تتمثل في وجود منظومة لمكافحة الغوصات، تتكون من طوربيدين (ثلاثية إطلاق الطوربيد - أم يو 90)، لمسافة تصل إلى 25 كيلومترا ضد الغوصات المعادية بواسطة السونار المثبت بالفرقاطة.

واشار إلى أن هناك عددا من المركبات الموجهة عن بعد لزيادة القدرات القتالية للسفينة، لافتا إلى وجود مركبتين موجهتين، تحت السطح لمكافحة الغوصات واكتشاف الألغام، وطائرتين بدون طيار؛ لتنفيذ أعمال الاستطلاع التكتيكي والتهديف خلف الأفق، كما أنها مدعمة بـ 3 "رِب" لدعم أعمال القوات الخاصة.

وأوضح أن الفرقاطة (فريم برجاميني) تتسع لطائرتين، واحدة نقل من طراز (aw101 ) ويصل عدد ركابها 16 راكبا، وطائرة أخرى من طراز (nh90).​