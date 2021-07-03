الأكبر.. قائد القوات البحرية: قاعدة 3 يوليو تتيح تنفيذ المهام العملياتية والتدريبية واللوجيستية

كتب- محمد نصار:

قال الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، إن قاعدة 3 يوليو تتيح تنفيذ المهام العملياتية والتدريبية واللوجيستية

وأضاف: "التحدي كبير، وكانت المتابعة الدقيقة والمستمرة حافزا وداعما لنا، وكان عامل الوقت والدقة والجودة وحسن استخدام الموارد، عنصرا حاكما في تطبيق خطة التنمية الشاملة للقوات البحرية، التي شهدنا ثمارها الملموسة في خمس قواعد بحرية جديدة ووحدات بحرية ذات نوعية قتالية متميزة؛ من حيث الطرازات والقدرات لتنفيذ المهام العملياتية المختلفة، كحاملات المروحيات والفرقاطات والغواصات واللانشات بتعدد مهامها القتالية، مع الحرص على نقل التنكولوجيا والخبرة وتوطين الصناعات البحرية".



وأضاف قائد القوات البحرية "اليوم نرى نموذجا لتلك الخطة، يتمثل في رفع العلم المصري الشريف على 47 وحدة بحرية جديدة تضيف لقدراتنا في جميع الاتجاهات الاستراتيجية إضافة قوية ليس فقط في الكم، لكن والأهم في النوع أيضا، حيث تضم (فرقاطتين طراز فريم برجاميني، وفرقاطة مصرية الصنع طراز جويند، وغواصة طراز 209، و10 لنشات مرور ساحلية بعيدة المدى، و4 لنش مرور ساحلي (28 مترا)، و28 ربا قتاليا مدرعا للقوات الخاصة، لنش قاطرة) مشيرا إلي أنه سيتم مشاهدة استخدام هذه الوحدات في إطار فعاليات المناورة الاستراتيجية التعبوية للقوات المسلحة "قادر 2021".



وتابع: تنضم إلى سلسلة الإنجازات المحققة أكبر قاعدة بحرية مصرية على مساحة 10 ملايين متر مربع، بالإضافة إلى موقعها الجيوستراتيجي وتعتبر اضافة استراتيجية لمصر، على الاتجاه الاستراتيجي الغربي بالبحر المتوسط، مما يعكس بجلاء ووضوح التزام الدولة المصرية بتأمين قناة السويس وتحقيق الأمن البحري والمحافظة على حرية الملاحة الدولية ومنع الهجرة غير الشرعية، إضافة إلي تأمين مقدرات مصر الاقتصادية بالبحر، في منطقة من أهم المناطق الاستراتيجية على مستوى العالم.



وقال قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد إن القدرات الذاتية لقاعدة (3 يوليو ) البحرية الجديدة تتيح القيام بجميع المهام العملياتية والتدريبية واللوجيستية، إضافة إلى تنفيذ التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة.



ونوه قائد القوات البحرية - خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، قاعدة (3 يوليو) البحرية بمنطقة جرجوب بمحافظة مطروح - بما تحقق من إنجازات كثيرة في زمن قياسي، بفضل الله، مؤكدا أنها لن تكون النهاية، لكنها نقطة انطلاق جديدة، نحو استمرار تطوير قدرات القوات البحرية، وتعزيز الصناعات الدفاعية البحرية بغرض تعزيز أمن مصر البحري واقتصادها الأزرق.



وتعهد قائد القوات البحرية - في ختام كلمته - باستمرار مسيرة التقدم والتنمية، والحفاظ على مقدرات الوطن، وبذل المزيد من الجهد والدعم والامكانيات؛ لرد الجميل والسهر على حماية الوطن وصون مصالحه، متمسكين بالإيمان بالله وحب الوطن، معتزين بالانتماء للمؤسسة العسكرية المصرية العريقة.