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الرئيس السيسي يسلم أعلام الوحدات البحرية بقاعدة 3 يوليو إيذانا بدخولها الخدمة

12:57 م السبت 03 يوليه 2021
الرئيس السيسي يسلم أعلام الوحدات البحرية بقاعدة 3 يوليو إيذانا بدخولها الخدمة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

سلم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي- قائد قاعدة 3 يوليو البحرية وقادة الوحدات المنضمة حديثا أعلام وحداتهم البحرية؛ إيذانا بدخولها الخدمة.

ووقع الرئيس السيسي وثيقة القاعدة الجديدة، بمنطقة جرجوب بالساحل الشمالي الغربي، وقام الرئيس برفع العلم على القاعدة البحرية الجديدة إيذانا بافتتاحها، وأطلقت المدفعية عقب الافتتاح 21 طلقة.

يشار إلى أن قاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الغربي، وصون مقدراتها الاقتصادية، وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

كما تمثل قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط؛ لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

تابع معنا تغطية خاصة لافتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية (اضغط هنا)
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