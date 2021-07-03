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الرئيس السيسي يصل إلى مقر افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب

11:46 ص السبت 03 يوليه 2021
الرئيس السيسي يصل إلى مقر افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى مقر افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر.

وتمثل قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط؛ لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

وتعد قاعدة 3 يوليو أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي، وصون مقدراتها الاقتصادية، وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

تابع معنا تغطية خاصة لافتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية (اضغط هنا)
عبد الفتاح السيسي السيسي قاعدة 3 يوليو البحرية منطقة جرجوب

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