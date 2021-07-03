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لأول مرة.. الأرصاد تعلن درجة الحرارة المحسوسة في القاهرة "ارتفاع كبير"

11:34 ص السبت 03 يوليه 2021
لأول مرة.. الأرصاد تعلن درجة الحرارة المحسوسة في القاهرة "ارتفاع كبير"

الطقس

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الارتفاع في درجة الحرارة على مختلف المناطق اليوم.

وقالت الهيئة، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك: "تشهد البلاد ارتفاعا شديدا في درجة الحرارة، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة اليوم 40 درجة.

ورد أحد المتابعين مشككا في صحة هذه الدرجة، لترد الأرصاد: "دي درجة الحرارة المقيسة، أما درجة الحرارة المحسوسة فمتوقع أن تكون 45 درجة".

وتشهد مصر ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، منذ نحو 5 أيام، بسبب تأثير منخفض الهند الموسمي.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجة الحرارة المحسوسة الطقس درجات الحرارة

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