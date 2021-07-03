3 ملايين يورو.. السيسي يوافق على منحة لتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحة.

المنحة عبارة عن مساعدة فنية موقعة بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو الأنفاق مرحلة التحديث الأولى بمبلغ 3 ملايين و5 آلاف يورو الموقع بتاريخ 21/10/2020.