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اليوم.. السيسي يفتتح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي

07:09 ص السبت 03 يوليه 2021
اليوم.. السيسي يفتتح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- مصراوي:
يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم قاعدة ٣ يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن قاعدة ٣ يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الامن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات و المجهود الجوي.

كما تمثل قاعدة ٣ يوليو اضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

السيسي منطقة جرجوب قاعدة 3 يوليو البحرية القواعد العسكرية المصرية الساحل الشمالي الغربي

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