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وزيرة الثقافة تشهد ليلتكم سعيدة بالمسرح القومي

11:52 م الخميس 29 يوليه 2021
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(مصراوي):

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، العرض المسرحي "ليلتكم سعيدة" عن قصة "مطربة الكورس" لأنطون تشيكوف، كتابة وإخراج خالد جلال وذلك علي المسرح القومي وبحضورالفنان اسماعيل مختار ؤئيس البيت الفني للمسرح، الفنان إيهاب فهمي مدير فرقة المسرح القومي ، و عدد من الفنانين والمسرحيين.

قالت عبد الدايم: إن فن المسرح أحد الأساليب المميزة التى تعمل على تناول قضايا المجتمع وطرح حلول لها.

وأضافت: إن عرض ليلتكم سعيدة يضم إبداعات كوميديا الشباب في اطار راق وهادف مشيدة بالعرض وفكرته وأداء أبطاله الذى تميز بالاتقان.

يذكر أن عرض ليلتكم سعيدة تم تقديمه العام الماضي ضمن مبادرة " اضحك - فكر - اعرف"، التي قدمتها فرقة مسرح المواجهة والتجوال مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح والتى هدفت الى تقديم ١٠ مسرحيات مستلهمة من قصص قصيرة للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف في إطار مبادرة " خليك في البيت - المسرح بين ايديك" وعرض على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب وانضم الى قائمة أعلى العروض مشاهدة بالقناة .

العرض بطولة محمد على رزق، مريم السكرى، بسنت صيام، مروة عيد، ألحان المهدي، نديم هشام، ملابس هالة الزهوي، ديكور عمرو عبدالله، مخرج منفذ علا فهمي، وكتابة وإخراج خالد جلال.

إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة العرض المسرحي ليلتكم سعيدة أنطون تشيكوف

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