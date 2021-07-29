سد النهضة| هل يتعرض للانهيار من شدة فيضان النيل؟

كتب- أحمد مسعد:

كشف خبراء مياه حقيقة المخاوف التي انتشرت مؤخرًا بشأن احتمالية انهيار سد النهضة الإثيوبي نتيجة شدة فيضان نهر النيل هذا العام، موضحين أنه لا يوجد دليل واضح حول هذه المخاوف حاليًا.

وقال الدكتور هاني سويلم، أستاذ الموارد المائية بجامعة أخن الألمانية، إن الخرسانة في سد النهضة لم يتم صبها بالطريقة المتعارف عليها، مشيرًا إلى أنه تم وضعها بشكل عشوائي؛ بسبب ضيق الوقت، مضيفًا أنه من الممكن في المستقبل تظهر بعض العيوب يمكن معالجتها، ولكن لا يوجد دليل واضح على انهيار السد أو أجزاء منه، على الرغم من انخفاض معدل الأمان مقارنة بالسدود الأخرى.

وأوضح أستاذ الموارد المائية بجامعة أخن الألمانية في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه لا يمكن جرف الفيضان لأجزاء من السد، مؤكدًا أن الأهم التركيز على فكرة السد وآثاره علي دولتي المصب دون توقيع اتفاق قانوني ملزم.

وأشار "سويلم"، إلى أن الأزمة حاليًا تتمثل في التصرفات الأحادية التي تقوم بها أديس أبابا، مضيفًا أن نهر النيل هو شريان الحياة بالنسبة للدولة المصرية.

وتبلغ كميات الفيضان التي تصل إلى سد النهضة الإثيوبي حاليًا أكثر من 6000 متر مكعب في الثانية، ما يحتمل أن يكون هناك فيضانات محتملة على مجرى النهر، بحسب تصريحات وزير الري الإثيوبي.

وفي ذات السياق قال الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية في جامعة الخليج بالبحرين، إن فيضان هذا العام فوق المتوسط وإثيوبيا لم تستطيع الوصول بتنفيذ ارتفاع الممر الأوسط إلى منسوب 595 متر لحجز كمية المياه التي كانت تُخطط لها في الملء الثاني لمشاكل في صب الخرسانة وتنفيذ الممر الأوسط لأنه لا يمكن عمل أي إنشاءات أو صب خرسانة أثناء الفيضان، وكان ذلك واضحا من الصور التي التقطت للسد وتحديدًا للممر الأوسط والتي أظهرت انجراف جزئي لبعض طبقات خرسانة الممر الأوسط ويرجع ذلك لعدم مرور الوقت الكافي بعد صب الخرسانة اللازم لوصول هذه الخرسانة للإجهاد المطلوب لتستطيع حجز المياه.

وحذت السودان مواطنيها من استمرار زيادة المناسيب بمعدل نصف متر في قطاع النيل الأزرق من سنار إلى الخرطوم والنيل الرئيسي شمال الخرطوم، بسبب زيادة مياه النيل الأزرق كنتيجة لهطول أمطار غزيرة في الهضبة الإثيوبية ودعت وزارة الري والموارد السودانية المواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على الأرواح والممتلكات من حدوث فيضانات.

وأوضح الصادق، لمصراوي، أنه في هذه الأثناء اتخذت مصر كل الاستعدادات اللازمة للتعامل مع وصول الفيضان للحدود المصرية، حيث أفادت التقارير السودانية عن ارتفاع منسوب نهر عطبرة، مما أدى إلى وصول كميات غير متوقعة من المياه إلى بحيرة سد مروي في شمال السودان.

يذكر أن الإدارة العامة لشؤون مياه النيل بوزارة الري السودانية، أكدت على تزايد إيراد النيل الأزرق من 100 مليون متر مكعب إلى 400 مليون متر مكعب في اليوم خلال الأسبوع الماضي، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

وعلي الصعيد الآخر قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، إنه بالفعل من المتوقع انهيار أجزاء من الخرسانة الأخيرة التي تم وضعها في منطقة وسط السد نتيجة شدة الفيضان، مشيرًا إلي استحالة أن يكون هذا عمل هندسي ناجح أو مطمئن لدولتي المصب.

وأضاف "شراقي"، لمصراوي، أن صور الاحتفالات بعملية الملء الثاني اثبتت سحب المعدات قبل وصول الفيضان بساعات قليلة، لافتًا إلى أن المرتفعات الإثيوبية تستقبل أمطار تصل إلى أكثر من 6000 متر مكعب في الثانية الوحدة؛ مما قد يؤدي إلى فيضانات جارفة.

ولفت إلى أن تلك الأجزاء لا تمثل خطورة على منشآت أو سدود السودان الصغيرة أو المتوسطة، مؤكدًا على مخاوف القاهرة والخرطوم من استمرار إثيوبيا في ممارسة التخزين والبناء بشكل آحادي.

وأشار خبير الموارد المائية، إلى تصريحات وزير الري الإثيوبي، من اندفاع حركة الفيضان لتبرير انهيار تلك الخرسانة، قبل أن تتصلب، مضيفا: أن تلك هذه الأمور تزعج مصر والسودان.

وكشفت وزارة الموارد المائية والري المصرية، عن زيادة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، لافتة إلى أنه "من المتوقع زيادة منسوب بحيرة السد العالي أول أغسطس، بداية السنة المائية".

وحجزت إثيوبيا خلال عملية الملء الثاني كمية مياه تتراوح بين 3 و4 مليارات متر مكعب، بينما حجزت العام الماضي 4.5 مليار؛ ليكون إجمالي ما تم حجزه 7 مليارات ونصف مليار متر مكعب.​