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"قومي المرأة" يشيد بتجديد الثقة في اللواء منال عاطف مديرًا لحقوق الإنسان بـ"الداخلية"

06:03 م الخميس 29 يوليه 2021
"قومي المرأة" يشيد بتجديد الثقة في اللواء منال عاطف مديرًا لحقوق الإنسان بـ"الداخلية"

اللواء منال عاطف

كتبت- نور العمروسي:

أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، إشادته بقرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تجديد الثقة في اللواء منال عاطف للمرة الثالثة نائبًا للوزير مديرًا لقطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية.

وعبرت مرسي في بيان لها، اليوم الخميس، عن تقديرها لقرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الذي يعكس مدى الإيمان والثقة بقدرات المرأة وبأهمية تمكينها،
كما قدمت التهنئة للواء منال عاطف، قائلة: "ألف تحية على سيدات وزارة الداخلية العظيمات".

المجلس القومي للمرأة مايا مرسي وزير الداخلية منال عاطف حقوق الإنسان وزارة الداخلية

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