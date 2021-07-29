لبحث إنتاج اللقاحات.. وزير الزراعة يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة كيمين الأمريكية

الخرائط لا تظهر أي انخفاض في الحرارة.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس اليوم

كتب-أحمد مسعد:

اجتمع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع الدكتور كريس نيلسون رئيس مجلس إدارة شركة ميفاك المصرية الأمريكية المشتركة ورئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة كيمين الأمريكية ، والدكتور راميش اينجار نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميفاك وشركة كيمين ، والدكتور مجدي السيد المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ميفاك.

واستعرض القصير، جهود الدولة المصرية في تطوير قطاع الأمصال واللقاحات البيطرية، وحرص الدولة على التوسع في هذا القطاع الهام لما له من أهمية في تحقيق الأمان الحيوي وحماية ثروتنا الحيوانية، إضافة إلى أهميته في اتاحة مزيدا من الفرص التصديرية للسوق الخارجي، كما أكد على أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا لدعم الاستثمار في كافة المجالات خاصة كل ما يخص مجالات الاستثمار في القطاع الزراعي وعلى رأسها انتاج اللقاحات والامصال البيطرية.

وشدد وزير الزراعة، على أن تعليمات القيادة السياسية تؤكد دائما على ضرورة دعم كافة مجالات انتاج الامصال واللقاحات وتوفير مستلزمات إنتاجه كما استعرض أيضا جهود الوزارة من توسعات بمعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية بهدف تعظيم إنتاجه، إضافة إلى الجهود التي قامت بها الوزارة لزيادة الفرص التسويقية للمعهد سواءا في السوق المحلية أو التصدير الخارجي.

وأكد "القصير"، أن مصر تمتلك واحدة من أكبر المزارع المنتجة للبيض المخصب الخالي من المسببات المرضية عالميا وهذه المزرعة تعتبر الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وهذه المزرعة والداعم لكل الشركات الراغبة بالاستثمار في مجال إنتاج اللقاحات والأمصال.

وكلف القصير الجهات المعنية بالوزارة بالتنسيق مع كافة شركاء النجاح والقطاع الخاص بإعداد دراسة توضح آليات وتحديات وخطط عمل للنهوض بمجالات إنتاج اللقاحات، وتطوير بنك الجينات بحيث يضم العترات المحلية والأجنبية من الأمراض الحيوانية مع دراسة خطة مواجهة المخاطر وتقييم أداء الشركات وكافة الجهات.

واستمع وزير الزراعة إلى عرض حول جهود الشركة ورغبتها في التعاون مع الوزارة حيث تعتبر ميفاك شركة مساهمة مصرية بشراكة مع شركة كيمين الامريكية، وقد تأسست ميفاك عام 2007 وتطور نشاط الشركة خلال الأعوام الماضية في مجال صناعة اللقاحات البيطرية وتضاعف حجم صادراتها الى اكثر من 900 مليون جنيه صادرات و 500 مليون جنيه مبيعات محلية .

هذا وتعتبر الشركة هي أول وأكبر مصنع خاص لتصنيع اللقاحات في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا ولديها الاعتمادات الدولية (GMP) ، ISO 9001 ، ISO 18001 ، ISO 14001.

وفي نهاية اللقاء أكدت الشركة رغبتها في التعاون وزيادة حجم استثماراتها بمصر في مجال الأمصال واللقاحات البيطرية نظرًا لما تشهده الشركة من تعاون من الوزارة والجهات التابعة لها وكذلك من مختلف جهات الدولة المصرية.​