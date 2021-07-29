القوى العاملة: تعيين 6 آلاف و286 شابا منهم 46 من ذوي القدرات بالقاهرة

كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة، قامت بتعيين 6 آلاف و286 شاباً، منهم 46 من ذوي الهمم والعزيمة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبي العمل بتلك المكاتب 23 ألفا 445 شاباً.

وأشار الوزير، في بيان اليوم الخميس، إلى أن المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب، بإستخراج 160 ترخيصا جديدا لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ 119 أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وأوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يونيو الماضي - أن المديرية تلقت 1088 شكوى، منها 171 شكوى تم تسويتها ودياً ، وتم إحالة 324 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها ، كما تم حفظ 92 شكوى، وإحالة 25 شكوى لجهات أخرى طبقاً للاختصاص، وتبقى 476 شكوى تحت البحث والدراسة.

وأضاف الغمراوي، أنه في مجال العمالة غير المنتظمة، قامت المديرية بصرف منح لرعاية تلك الفئة اجتماعياً واقتصادياً تمثلت في 129 منحة مولود جديد بإجمالي 263 ألف جنيه، و27 منحة زواج بمبلغ 81 ألف جنيه، و15 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالي 30 ألف جنيه، ومنحتي وفاة عمال بمبلغ 20 ألفا، وصرف 43 ألف جنيه لـ 10 عمليات جراحية لـ 10 عمال، فضلاً عن صرف 10 آلاف جنيه تعويض عجز كلي لعامل من المسجلين .

وتابع: "أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 301 منشأة دورية وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 331 محضرا لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 196 شكوى، وتم تسويتها بالكامل ودياً، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 242 منشأة، وإعادة التفتيش على 437 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 218 محضر سلامة وصحة مهنية و28 غلقا إداريا، كما تم بحث 12 شكوى، وعقد 7 ندوات توعية".