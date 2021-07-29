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الخرائط لا تظهر أي انخفاض في الحرارة.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس اليوم

11:01 ص الخميس 29 يوليه 2021
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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود أجواء شديدة الحرارة على معظم الأنحاء، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة درجات حرارة تقترب من حاجز 40 درجة بعد أن سجلت 38 درجة أمس.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إنه من المتوقع، أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا خلال الأيام القادمة.

كما تزداد فرص سطوع الشمس خلال اليوم، وحذرت من التعرض لأشعة الشمس المباشرة والإكثار من شرب السوائل الباردة.

وأوضحت الهيئة، في بيانها، أنه حتى الآن لم يظهر في الخرائط أي انخفاض في درجات الحرارة وسيتم التنويه حيال ذلك.

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الطقس درجة الحرارة الرياح الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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