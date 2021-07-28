Masrawy logo white

الأهالي استقبلوها بالزغاريد.. محلية النواب تتفقد أعمال تطوير ميدان السيد البدوي

09:41 م الأربعاء 28 يوليه 2021
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب - نشأت علي:

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الأربعاء، أعمال تطوير ميدان السيد البدوي، وشارع السكة الجديدة، وتطوير ميدان محطة السكة الحديد بطنطا.

استقبل الأهالي في ميدان السيد البدوي، المحافظة ووفد لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بالزغاريد وسط ترحاب كبير، وتشغيل الأغاني الوطنية.

كما تفقد وفد النواب أعمال تطوير كورنيش طنطا الجديد، ومنطقة أوحافا بعد تطويرها والتي كانت من المناطق العشوائية، وأيضا تفقد الوفد أعمال إنشاء المجزر النصف آلي بقرية شبشير الحصة بطنطا.

رافق الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الوفد البرلماني للجنة الإدارة المحلية، في الجولة التفقدية.

مجلس النواب ميدان السيد البدوي تطوير ميدان السيد البدوي أحمد السجيني السكة الحديد

الخبر التالى:

البابا تواضروس يُلقي عظته الأسبوعية من المقر البابوي دون حضور شعبي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
31

إصابات اليوم

4

وفيات اليوم

654

متعافون اليوم

284090

إجمالي الإصابات

16498

إجمالي الوفيات

228624

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -بالأسماء.. وزير الداخلية يعتمد حركة التنقلات لعام 2021

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا