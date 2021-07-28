الأهالي استقبلوها بالزغاريد.. محلية النواب تتفقد أعمال تطوير ميدان السيد البدوي

بـ19 محافظة.. الإسكان تعلن أماكن الطرح الجديد من شقق "لكل المصريين"

كتب - نشأت علي:

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الأربعاء، أعمال تطوير ميدان السيد البدوي، وشارع السكة الجديدة، وتطوير ميدان محطة السكة الحديد بطنطا.

استقبل الأهالي في ميدان السيد البدوي، المحافظة ووفد لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بالزغاريد وسط ترحاب كبير، وتشغيل الأغاني الوطنية.

كما تفقد وفد النواب أعمال تطوير كورنيش طنطا الجديد، ومنطقة أوحافا بعد تطويرها والتي كانت من المناطق العشوائية، وأيضا تفقد الوفد أعمال إنشاء المجزر النصف آلي بقرية شبشير الحصة بطنطا.

رافق الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الوفد البرلماني للجنة الإدارة المحلية، في الجولة التفقدية.