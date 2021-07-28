"ثقافة النواب" توصي بتطوير قصر ثقافة مغاغة وإطلاق اسم عميد الأدب العربي عليه

كتب- نشأت علي:

أوصت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بضرورة سرعة تطوير قصر ثقافة مغاغة، مسقط رأس عميد الأدب العربي طه حسين، وعمل صيانة كاملة وشاملة له، وتغيير اسمه إلى قصر ثقافة الأديب طه حسين، عميد الأدب العربي، وذلك بعد طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات، حول سوء أحوال وانهيار أوضاع القصر، مطالبًا بتطوير قصر ثقافة مغاغة بما يليق بمركز مغاغة وعميد الأدب العربي طه حسين.

وأوصت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، عددًا من التوصيات بإعادة فتح وإنشاء عدد من قصور الثقافة أو إنشاء بعض قصور الثقافة بالصعيد، بعد تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة أمام اللجنة.

وأثار عدد من النواب قضية قصور الثقافة؛ حيث قدم النائب أحمد حتة وعدد من نواب بلجنة الثقافة طلبات إحاطة إلى كل من وزيرَي الثقافة والتخطيط بشأن قصرَي ثقافة مغاغة وبني مزار.

وقال حتة إن قصر ثقافة مغاغة وصل إلى أوضاع سيئة ولا يليق أبدًا بالمركز الذي أخرج عميد الأدب العربي، أما قصر ثقافة بني مزار فأغلق منذ فترة طويلة، ورغم التبرع بقطعة الأرض ومساحتها ١١٧٥ مترًا مخصصة لقصر ثقافة بني مزار؛ فإنه لم يتم عمل واتخاذ أية خطوة في هذا الشأن.

وناقشت اللجنة طلبات الإحاطة أمس برئاسة النائبة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة بمجلس النواب، وحضور النائب إيهاب عبد العظيم والنائب مصطفى خالد والنائب سعودي عبد الرحمن، وممثل عن وزارات الثقافة والتنمية المحلية والتخطيط؛ حيث استجابت وزارة التخطيط لطلبات إدراج قصري ثقافة بني مزار ومغاغة في خطة ٢٠٢١/٢٠٢٢، وذلك من خلال التعزيزات المالية في الربع المالي الثاني من هذا العام.

وقررت اللجنة قيام الهيئة العامة لقصور الثقافة بتشكيل لجنة لزيارة قصر ثقافة مغاغة؛ للوقوف على ما ذكره النائب أحمد حتة حول سوء الأوضاع وسرعة تطويره وتوفير كتب الأديب طه حسين عميد الأدب العربي، ودعم الأنشطة داخل قصر ثقافة مغاغة؛ ومنها كورال مغاغة، وتوفير الإنترنت، وتوفير الأنشطة بقصر ثقافة مغاغة.

وأوصت اللجنة بسرعة قيام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الثقافة بسرعة إنجاز أعمال الصيانة بقصر ثقافة مغاغة خلال الشهر المقبل، وإفادة اللجنة بما تم من أعمال صيانة وتطوير.