البيئة: الانتهاء من تركيب أول محطة رصد لحظية لمستويات الضوضاء بالفيوم

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الانتهاء من إنشاء وتركيب أول محطة رصد لحظية لرصد مستويات الضوضاء البيئية بمبنى محافظة الفيوم، بالتعاون والتنسيق مع محافظة الفيوم، وفي إطار تنفيذ خطة الحكومة لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئي باستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وأشارت ياسمين فؤاد إلى أن إنشاء تلك المحطة يأتي استكمالاً لأعمال التوسع في نطاق الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء لتشمل المناطق السكانية المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف تقييم الوضع الحالي لمستويات الضوضاء البيئية بمحافظة الفيوم والاستفادة من هذه النتائج في إعداد الحلول والخطط الاستراتيجية للحد من الضوضاء.

وأوضحت وزيرة البيئة أن عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء بلغ 36 محطة موزعة على مستوى الجمهورية، مؤكدة على بذل الجهود لتطوير الشبكة القومية لرصد الضوضاء وتقييم الوضع الحالي لمستويات الضوضاء والتي يعد ضمن خطة وزارة البيئة وجهازها التنفيذي للتوسع في عمليات الرصد البيئي لمستويات الضوضاء وزيادة عدد محطات الرصد اللحظي لها.

وتهدف الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء إلى تقييم مستويات الضوضاء وإعداد خريطة لها، علاوة على قاعدة بيانات عن مستويات الضوضاء للاستفادة منها عند إقامة المنشآت جديدة والمشروعات القومية الكبرى كالطرق السريعة والكباري والمستشفيات والمدارس والمناطق السكنية.