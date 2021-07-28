Masrawy logo white

انتقاد ورسالة للمسؤولين.. عضو بـ"صحة النواب": من الوارد حدوث موجة رابعة لكورونا

08:00 ص الأربعاء 28 يوليه 2021
انتقاد ورسالة للمسؤولين.. عضو بـ"صحة النواب": من الوارد حدوث موجة رابعة لكورونا

النائبة إيناس عبدالحليم

قالت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، إنه من الوارد أن يكون هناك موجة رابعة من فيروس كورنا المستجد في مصر، لأنه من الفيروسات المتحورة.

وأضافت عبدالحليم، في تصريحات لمصراوي، أن الموجة الرابعة لكورونا تتوقف على مدى وعي المواطنين من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتعارف عليها لمجابهة الفيروس، فضلاً عن التطعيم بلقاحات فيروس كورونا.

وناشدت جميع الفئات خاصة كبار السن إلى أهمية الإسراع في التسجيل من أجل الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.

وثمنت عضو مجلس النواب، الجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة في ظل تصريحاته التي أكدت أنه بنهاية العام الحالي سيتم إنتاج 80 مليون جرعة من لقاحات كورونا المصنعة في مصر، مشيرة إلى أن الإجازة البرلمانية لن تمنع لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، من عقد الاجتماعات من أجل متابعة الملفات الصحية الهامة.

وقالت إنه يحق للجنة استدعاء وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد في حالة الطوارئ حتي في ظل فض دور الانعقاد.

واختتمت عبد الحليم تصريحات مستنكرة عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خاصة في ظل إقامة الحفلات والتجمعات وعدم ارتداء الكمامات بين المواطنين سواء في المواصلات أو غيرها، مناشدة المسئولين إلى ضرورة تطبيق غرامات عدم ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمواصلات وأكدت أن اللجنة ستتابع الأمر.

لجنة الشئون الصحية مجلس النواب فيروس كورنا الفيروسات المتحورة الإجراءات الاحترازية

الخبر التالى:

حدث ليلاً| اللجنة الفنية تكشف تفاصيل ما حدث لياسمين عبدالعزيز.. الفقي: سقوط حكم الإخوان في تونس سببه

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
31

إصابات اليوم

4

وفيات اليوم

654

متعافون اليوم

284090

إجمالي الإصابات

16498

إجمالي الوفيات

228624

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا