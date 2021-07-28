انتقاد ورسالة للمسؤولين.. عضو بـ"صحة النواب": من الوارد حدوث موجة رابعة لكورونا

قالت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، إنه من الوارد أن يكون هناك موجة رابعة من فيروس كورنا المستجد في مصر، لأنه من الفيروسات المتحورة.

وأضافت عبدالحليم، في تصريحات لمصراوي، أن الموجة الرابعة لكورونا تتوقف على مدى وعي المواطنين من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتعارف عليها لمجابهة الفيروس، فضلاً عن التطعيم بلقاحات فيروس كورونا.

وناشدت جميع الفئات خاصة كبار السن إلى أهمية الإسراع في التسجيل من أجل الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.

وثمنت عضو مجلس النواب، الجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة في ظل تصريحاته التي أكدت أنه بنهاية العام الحالي سيتم إنتاج 80 مليون جرعة من لقاحات كورونا المصنعة في مصر، مشيرة إلى أن الإجازة البرلمانية لن تمنع لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، من عقد الاجتماعات من أجل متابعة الملفات الصحية الهامة.

وقالت إنه يحق للجنة استدعاء وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد في حالة الطوارئ حتي في ظل فض دور الانعقاد.

واختتمت عبد الحليم تصريحات مستنكرة عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خاصة في ظل إقامة الحفلات والتجمعات وعدم ارتداء الكمامات بين المواطنين سواء في المواصلات أو غيرها، مناشدة المسئولين إلى ضرورة تطبيق غرامات عدم ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمواصلات وأكدت أن اللجنة ستتابع الأمر.