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الإسكان: بدء تسليم 1176 وحدة سكنية لحاجزيها بـ"دار مصر" العبور 22 أغسطس

04:00 ص الأربعاء 28 يوليه 2021
الإسكان: بدء تسليم 1176 وحدة سكنية لحاجزيها بـ"دار مصر" العبور 22 أغسطس

مشروع دار مصر

كتب - محمد عبدالناصر:

يبدأ جهاز تنمية مدينة العبور، يوم الأحد 22/8/2021، وحتى يوم الخميس 28/10/2021، في تسليم 1176 وحدة سكنية (49 عمارة) أكواد "211 – 311 – 421" بالمرحلة الثانية بمشروع دار مصر بمدينة العبور.

وبشأن أسلوب استلام الوحدات السكنية، أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع العبور (سوق العبور)، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومي للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.

وأوضح الغيطي، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1، يوم الأحد 22/8/2021، ووحدات العمارة رقم 2، يوم الإثنين 23/8/2021، ووحدات العمارة رقم 3، يوم الثلاثاء 24/8/2021، ووحدات العمارة رقم 4، يوم الأربعاء 25/8/2021، ووحدات العمارة رقم 5، يوم الخميس 26/8/2021، ووحدات العمارة رقم 6، يوم الأحد 29/8/2021، ووحدات العمارة رقم 7، يوم الإثنين 30/8/2021، ووحدات العمارة رقم 8، يوم الثلاثاء 31/8/2021، ووحدات العمارة رقم 19، يوم الأربعاء 1/ 9/2021، ووحدات العمارة رقم 20، يوم الخميس 2/9/2021، مضيفاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 21، يوم الأحد 5/9/2021، ووحدات العمارة رقم 22، يوم الإثنين 6/9/2021، ووحدات العمارة رقم 23، يوم الثلاثاء 7/9/2021، ووحدات العمارة رقم 24، يوم الأربعاء 8/9/2021، ووحدات العمارة رقم 25، يوم الخميس 9/9/2021.

وأضاف: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 26، يوم الأحد 12/9/2021، ووحدات العمارة رقم 31، يوم الإثنين 13/9/2021، ووحدات العمارة رقم 32، يوم الثلاثاء 14/9/2021، ووحدات العمارة رقم 33، يوم الأربعاء 15/9/2021، ووحدات العمارة رقم 34، يوم الخميس 16/9/2021، ووحدات العمارة رقم 35، يوم الأحد 19/9/2021، ووحدات العمارة رقم 36، يوم الإثنين 20/9/2021، ووحدات العمارة رقم 37، يوم الثلاثاء 21/9/2021، ووحدات العمارة رقم 39، يوم الأربعاء 22/9/2021، ووحدات العمارة رقم 40، يوم الخميس 23/9/2021، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 41، يوم الأحد 26/9/2021، ووحدات العمارة رقم 47، يوم الإثنين 27/9/2021، ووحدات العمارة رقم 48، يوم الثلاثاء 28/9/2021، ووحدات العمارة رقم 57، يوم الأربعاء 29/9/2021، ووحدات العمارة رقم 58، يوم الخميس 30/9/2021.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 59، يوم الأحد 3/10/2021، ووحدات العمارة رقم 60، يوم الإثنين 4/10/2021، ووحدات العمارة رقم 98، يوم الثلاثاء 5/10/2021، ووحدات العمارة رقم 99، يوم الأربعاء 6/10/2021، ووحدات العمارة رقم 100، يوم الأحد 10/10/2021، ووحدات العمارة رقم 101، يوم الإثنين 11/10/2021، ووحدات العمارة رقم 102، يوم الثلاثاء 12/10/2021، ووحدات العمارة رقم 109، يوم الأربعاء 13/10/2021، ووحدات العمارة رقم 110، يوم الخميس 14/10/2021، ووحدات العمارة رقم 111، يوم الأحد 17/10/2021، ووحدات العمارة رقم 112، يوم الإثنين 18/10/2021، ووحدات العمارة رقم 117، يوم الثلاثاء 19/10/2021، ووحدات العمارة رقم 118، يوم الأربعاء 20/10/2021، ووحدات العمارة رقم 119، يوم الخميس 21/10/2021، ووحدات العمارة رقم 120، يوم الأحد 24/10/2021، ووحدات العمارة رقم 121، يوم الإثنين 25/10/2021، ووحدات العمارة رقم 122، يوم الثلاثاء 26/10/2021، ووحدات العمارة رقم 125، يوم الأربعاء 27/10/2021، ووحدات العمارة رقم 126، يوم الخميس 28/10/2021.

مشروع دار مصر وحدات سكنية مدينة العبور وزارة الإسكان

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