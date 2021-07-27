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لجنة قيم "النواب" تحسم مصير النائب عبد العليم داود

12:56 م الثلاثاء 27 يوليه 2021
لجنة قيم "النواب" تحسم مصير النائب عبد العليم داود

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

كشفت مصادر مطلعة باللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن التقرير النهائي بشأن تحقيقات لجنة القيم مع النائب محمد عبد العليم داود، بشأن التهم المنسوبة إليه ومخالفته قواعد الحديث داخل قاعة المجلس، ومحاولات احتكاكه بالأغلبية البرلمانية.

وأكدت المصادر، في تصريحات أدلت بها اليوم الثلاثاء، أن لجنة القيم انتهت إلى توجيه اللوم له، على أن يبدأ المشاركة في جلسات البرلمان واللجان النوعية بداية من دور الانعقاد الثاني.

وكان النائب محمد عبد العليم داود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، قد قال إنه امتثل للتحقيق أمام هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بشأن ما حدث بجلسة الثلاثاء، وما شهدته من مشادات أدت إلى إخراجه من الجلسة العامة.

وأوضح النائب أن رده على هيئة مكتب المجلس بأنه لم يخالف ما ورد في المادة ١١٢ من الدستور والتي تقضي بأنه لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في لجانه، مؤكدًا أنه لم يوجه أي اتهام إلى حزب بعينه.

وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب في المادة "28" على أن تتشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين إلى الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.

وتنتخب اللجنة في أول اجتماع لها وكيلَين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسُها أو أحدُ وكيليها. وفي ما عدا ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.

ونصت المادة 29 من اللائحة الداخلية على أن تختص لجنة القيم بالنظر في ما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

مجلس النواب عبد العليم داود هيئة مكتب مجلس النواب حنفي جبالي

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