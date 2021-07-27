جبالي يفتتح أعمال الجلسة العامة لاستكمال مناقشة قانون حماية البحيرات

كتب - نشأت علي:

افتتح رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة، قبل قليل، ومن المقرر أن تستكمل الجلسة العامة مناقشة مشروع قانون تنمية وحماية البحيرات والثورة السمكية.

كان المجلس قد انتهى الأحد والإثنين من مناقشة 61 مادة من مشروع القانون المقدم من الحكومة الذي يضع ضوابط لحماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية.

وأرجأ المجلس نظر المادة 23 الخاص برخصة التي أثارت خلافات بين النواب، والتي تنص على أن لا يجوز قيادة مركب الصيد إلا لمن يحمل شهادة من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحريه تثبت صلاحيته للعمل على مركب صيد بالمياه البحريه ورخصة ملاحة من الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدار الشهادة أو الرخصة حسب طبيعة كل عائمة.

واقترح ممثل الأغلببة البرلمانية، النائب أشرف رشاد النص على فترة انتقالية لتطبيق هذه المادة. وتمسكت الحكومة بنص المادة، وقال وزير الزراعة السيد القصير إن الحكومة تتمسك بالمادة ولا مشكلة في تطبيقها.

وقال جبالي قبيل بدء المناقشة "قبل الاستمرار في مناقشة مشروع القانون أعيد على حضراتكم، الرجاء الرجوع للائحة، عند ممارسة الوظيفة التشريعية نلتزم بالتعديلات المكتوبة قبل الجلسة بوقت كافي، أرجو ممن لم يقدم أي تعديلات مكتوبة ألا يرفع اليد أو طلب الكلمة، قواعد ممارسة الوظيفة التشريعية مختلفة عن الوظائف الأخرى دون أي محاباة".​