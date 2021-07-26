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وزيرة الثقافة تشهد عرض "سيدة الفجر" بالطليعة (صور)

10:37 م الإثنين 26 يوليه 2021
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(مصراوي):

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، العرض المسرحي "سيدة الفجر" بقاعة صلاح عبدالصبور في مسرح الطلية بالعتبة بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي، الفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، المخرج عادل حسان مدير مسرح الطليعة.

أشادت عبدالدايم بالعرض وفكرته، وتألق أبطاله بأداء متميز وأكدت قدرة المسرحيين الشباب علي نقل أعمال المسرح العالمي إلى المواطن المصري ببراعة وإتقان.

وأشارت إلى أن مسرح الدولة يسعى بقوة للحفاظ علي اللغة العربية ويقدم إبداعا زاخرا بالقيم الإنسانية التي تهدف إلي بناء العقول للمساهمة في تطوير المجتمع وخلق جيل قادر علي مواجهة تحديات المستقبل ويتناسب مع مبادئ الجمهورية الجديدة.

العرض بطولة نشوى إسماعيل، مي رضا، مجدي شكري، بدور، وفاء عبده، خالد يوسف، مصطفى عبد الفتاح، راندا جمال ، عادل سمير توفيق ، موسيقى هاني شنودة، ديكور عمرو الأشرف، أزياء شيماء محمود، تأليف الكاتب الأسباني أليخاندرو كاسونا وإخراج أسامة رؤوف وتدور أحداثه في إطار من الغموض حول سيدة غريبة تزور قرية في أحد الليالي، تؤدي زيارتها إلى تحول كبير في حياة أهل القرية.

إيناس عبد الدايم عرض سيدة الفجر قاعة صلاح عبدالصبور مسرح الطلية

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