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غدا.. مصر للطيران تسير 67 رحلة دولية تقل 7 آلاف راكب

04:58 م الإثنين 26 يوليه 2021
غدا.. مصر للطيران تسير 67 رحلة دولية تقل 7 آلاف راكب

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران غدا الثلاثاء، رحلاتها إلى 67 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 7 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسير رحلاتها غدا، بمعدل ٤٩ رحلة دولية إلى كل من (دبي، نجامينا، لاجوس، تونس، الدوحه، دوالا، لارنكا، أثينا، دوسلدورف، لندن، فيينا، ميونيخ، بودابست، ميلانو، البحرين، الخرطوم، عمَان، الشارقة، نيروبي، أديس ابابا، إربيل، نيويورك، باريس، روما، إسطنبول، جنيف، امستردام، فرانكفورت، موسكو، برلين، أبوظبي)، و١٣ رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و٥ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 7 آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس ، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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