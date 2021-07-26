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4 أشهر بدون راتب.. العاملون بالمرسى السياحي بالصعيد يستغيثون بالرئيس السيسي

01:06 ص الإثنين 26 يوليه 2021
4 أشهر بدون راتب.. العاملون بالمرسى السياحي بالصعيد يستغيثون بالرئيس السيسي

وزارة السياحة والآثار

كتب- يوسف عفيفي:

ناشد العاملون بالمرسى النهري بالأقصر التابع لوزارة السياحة والآثار، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنقاذهم من الإفلاس والتشرد، جراء عدم صرف رواتبهم منذ نحو 4 أشهر نتيجة لعدم وجود دخول وإيرادات للشركة التي تدير المرسى نتيجة لقرارات وزارة السياحة والآثار بعدم سداد الفنادق العائمة قيمة تراكيها بالمرسى من شهر مارس 2020 وحتى نهاية أكتوبر 2021.

وقال العاملون البالغ عددهم نحو 65 عاملاً في الاستغاثة التي تلقى "مصراوي" صورة منها اليوم: "نعاني من عدم القدرة على الإنفاق بسبب توقف شركة الإدارة عن تحصيل حقوقها من قبل الفنادق والمراكب العائمة تنفيذًا لقرارات وزارة السياحة والآثار المالكة للمرسى بتأجيل سداد المستحقات على هذه الفنادق العائمة في إطار دعمها للنشاط السياحي وتخفيف الضغوط على أصحاب هذه الفنادق".

وأوضح العاملون، أن الشركة التي تدير المرسى هي شركة قطاع خاص عليها أعباء مالية كثيرة منها: (مرتبات العاملين بها ومصروفات تشغيل أخرى من بينها التأمينات والكهرباء، والمياه، والصرف الصحي ورسوم المحافظة والجهات الأخرى مثل وزارة الزراعة والري والدفاع المدني)، وخاطبت وزارة السياحة والآثار، عبر مكاتبات كثيرة بلغت نحو 20 مكاتبة رسمية، طالبت فيها بأهمية وضع حلول للمستحقات الواجبة "المديونية" على الفنادق العائمة المنتظرة على المرسى، والتي تقدم لها خدمات رغم الظروف السيئة التي تمر بها الشركة من النقص الواضح في الإيرادات.

وأشارو إلى أن الوزارة لم تقم بالرد على الشركة، للتصرف في الواجبات الواقعة عليها من أجور ومهايا، وقيمة ما تقدمه من خدمات للفنادق المتراكية على المرسى، والتي بلغ حجم المديونية المستحقة على هذه الفنادق نحو 5.5 مليون جنيه خلال الفترة من مارس 2020 وحتى نهاية يونيو 2021 .

وأوضح العاملون، أن الوزارة بصمتها وتجاهلها في عدم الرد على الشركة، قد يساء الفهم من إنها تجامل أصحاب تلك الفنادق العائمة من كبار رجال الأعمال وأعضاء مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، على حساب رواتب الموظفين الغلابة التي تبلغ مرتباتهم الشهرية 150 ألف جنيه شهريًا.

واختتم العاملون: "بأنهم يتابعون المشروع القومي (حياة كريمة) وما يبذله الرئيس والدولة المصرية من جهد عظيم من أجل توفير حياه كريمة لشعب مصر، معربين عن شعورهم بالقلق والإنزعاج الشديد لتجاهل المسئولين والقائمين عن وعلى وزارة السياحة والآثار لنداءات العاملين بمرسى وزارة السياحة والآثار طيلة الفترة الماضية رغم علمهم بما يواجهونهم من مشاكل وأزمات طاحنة والتهديدات بتشردهم من أماكنهم السكنية وغيرها من حقوق للأخرين لعدم تقاضيهم لأجورهم منذ 4 أشهر".

عبدالفتاح السيسي السيسي المرسى النهري بالأقصر وزارة السياحة والآثار

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