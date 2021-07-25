رئة جديدة للسياحة.. غرفة المطاعم تكشف 10 مزايا لـ"ممشى أهل مصر"

كتب- يوسف عفيفي:

كشف هشام وهبة، عضو غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، مزايا مشروع "ممشى أهل مصر"، موضحًا أنه يحقق جودة الحياة للمصريين، وسيكون مسار سياحي عام لكل المواطنين للاستمتاع بمظاهر النيل، بجانب المحافظة على الواجهة النيلية من التعديات التي كانت تطاله في الفترات السابقة.

وأضاف وهبة لـ"مصراوي" اليوم الأحد، أن المشى سيحمي النيل ويمنع وصول المخلفات إلى المجرى على امتداده، وسيكون مركزًا حضاريًا وثقافيًا يحافظ على الهوية التاريخية للعاصمة، بجانب المساهمة في زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والأماكن المفتوحة في تلك المناطق، ويعمل على إتاحة المزيد من أماكن الجذب السياحي لها، تماشيًا مع مختلف المدن العالمية التي تقع على أنهار ومجار مائية، والتي تقوم بمثل هذه المشروعات.

وأوضح أن المزايا التي سيشهدها "ممشى أهل مصر" هو إضافة العديد من المنشآت والمطاعم السياحية على امتداد المشروع، والتي ستكون على مستوى عال من التصميم والخدمة، ما يضيف بعدًا جديدًا لصناعة المطاعم والكافيهات المطلة على نهر النيل.

وأشار عضو غرفة المطاعم، إلى أن هذا المشروع الذي يمتد طوله لأكثر من 8 كيلو مترات، سيعيد إحياء وإظهار الجانب الجمالي لنهر النيل الذي كانت تحجبه العديد من المنشآت الأسمنتية، وسيضيف رئة جديدة لمصر وللسياحة من خلال المساحات الخضراء الذي يشملها هذا المشروع القومي المهم.

ونوه إلى أن إشادة مجلة "التايم" الأمريكية بالمشروع وأنه ضمن المشروعات العملاقة التي تشهدها مصر حالياً، يؤكد حرص القيادة السياسية ورغبتها الكاملة والمعلنة في التغيير والتجديد لإستعادة العاصمة المصرية "القاهرة" لرونقها بما يتماشى مع التطور الذي تشهده أعمال التصميم والبناء، وإصرار الدولة على أن يتم التنفيذه بأيادي مصرية خالصة.

وأعلنت الحكومة المصرية، أن المرحلة الأولى للمشروع شملت إنشاء 19 مبنى تنقسم إلى 62 محلًا و5 كافتيريات و5 مطاعم، بالإضافة إلى تنفيذ 3 مدرجات سعة 1240 فردًا ومسرح سعة 772 فردًا، وتم إنشاء 3 جراجات سعتها 180 سيارة، فضلًا عن تنفيذ مساحات خضراء تصل إلى 3100م2 تحتوي على أكثر من 235 شجرة و62 نخلة، إلى جانب النوافير المائية ووحدات الإضاءة والبرجولات التي تم تصميمها بشكل جذاب التي ستعيد لكورنيش النيل رونقه الرائع ليصبح محطة جديدة ترفيهية جاذبة للزوار سواء المصريين أو الأجانب.

ونوه وهبة، إلى أن المرحلة الثانية لهذا المشروع الواقعة بين كوبري قصر النيل انتهاء ًبكوبري إمبابة وكوبري الساحل، ستشمل تنفيذ ممشى أفراد متدرج المناسيب بطول 4 كيلو متر، ويبلغ متوسط عرض الممشى العلوي 4.5م ومتوسط عرض الممشى السفلي 6.5م، كما تتضمن هذه المرحلة تنفيذ 19 مبنى ما بين مطعم عائم و3 كافتيريات و63 محلًا تجاريا، و7 مبان خدمات و9 مدرجات سعة 2552 فردًا ومسرحين سعة 1700 فرد وهو ما يدعونا إلى أهمية التنسيق لهذا المشروع من الآن وأن يكون اختيار الذين يشغلون هذه المحال ذو سمعة طيبة وتحت إشراف ورقابة صارمة لتقديم الخدمات السياحية وفقاً للمستويات العالمية الحديثة من سلامة وأمان وصحة الغذاء.