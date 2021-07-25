​مناطق ترفيهية ومطاعم.. مدبولي يطلع على مستجدات مشروع ساحة عمرو بن العاص



كتب- محمد سامي:

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اطلع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، على الموقف التنفيذي لتوسعة ساحة مسجد عمرو بن العاص، فيما يتعلق بأعمال إزالة المباني المحيطة تمهيدًا للبدء في أعمال التطوير.

واستمع مدبولي أيضًا إلى شرح حول مشروع حدائق الفسطاط؛ حيث يهدف هذا المشروع إلى تحويل المنطقة التي تزيد مساحتها على 590 فدانًا في قلب القاهرة، إلى حديقة عامة مركزية، تكون لها إطلالة على عدد من المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية، ما يجعلها مقصدًا سياحيًا إقليميًا وعالميًا، إلى جانب إتاحة عدد من الأنشطة الترفيهية، والصناعات التقليدية الخاصة بالمنطقة، كجزء من مشروع إحياء القاهرة الإسلامية، واستعادة مكانة القاهرة كعاصمة تاريخية ثقافية سياحية.

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يضم مشروع حدائق الفسطاط مناطق ترفيهية عالمية، وبازارات، وأماكن لإقامة الحفلات الفنية والغنائية، ومناطق للمخيمات والمعسكرات، ومعارض فنية، وسلاسل مطاعم عالمية، ومطاعم مأكولات شعبية، ومقاهي، وفنادق متعددة المستويات، وغيرها من الأنشطة الترفيهية التي تناسب مختلف شرائح المواطنين.