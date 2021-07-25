مجلس النواب يقر موازانة مستقلة لجهاز حماية وتنمية البحيرات

كتب - نشأت علي:

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس المجلس، على المادة السادسة من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والسمكية، والمتعلقة بموازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات.

وتنص المادة 6 :

تكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية والتي تشتمل على كافة إيراداته ومصروفاته دون استثناء، وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويكون لموازنة الجهاز حساب بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، ويرحل الفائض منه إلى السنة المالية التالية.