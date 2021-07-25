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البرلمان يوافق على موارد جهاز حماية وتنمية البحيرات

04:44 م الأحد 25 يوليه 2021
البرلمان يوافق على موارد جهاز حماية وتنمية البحيرات

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس المجلس، على المادة السابعة من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والسمكية، والمتعلقة بموارد جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي:

مادة (10):

تتكون موارد الجهاز مما يلي:

1. ما تخصصه الدولة في الموازنة العامة من مساهمات.

2. حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون ومقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.

3. القروض، والمنح، والتبرعات، والهبات التي يبرمها، أو يقبلها مجلس الإدارة، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التي توجهها الاتفاقات الدولية إلى مشروعات الجهاز.

4. حصيلة إدارة واستغلال الأراضي التي تخصص للجهاز لأغراض حماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية.

5. حصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها.

6. عائد استثمار أموال الجهاز في المشروعات التي يشارك فيها.

7. أي موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز وفقا لأغراض إنشائه.

وكان المجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة اليوم، على المادة السادسة من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والسمكية، والمتعلقة بموازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات .

وتنص المادة 6:

تكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية والتي تشتمل على كافة إيراداته ومصروفاته دون استثناء، وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويكون لموازنة الجهاز حساب بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، ويرحل الفائض منه إلى السنة المالية التالية.

مجلس النواب تنمية البحيرات حنفى جبالي الثروة السمكية

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