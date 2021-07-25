بتكلفة 4.5 مليون جنيه.. إحلال وتجديد خط مياه الشرب بشارع النيل السياحي بالجيزة

الري: الوقت لا يزال مبكراً للحكم على حجم فيضان النيل هذا العام

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي، من إحلال وتجديد خط مياه الشرب قطر ٦٠٠ مم بشارع النيل السياحي بمحيط السفارة السعودية بالجيزة، وذلك لتحسين جودة المياه المقدمة للمواطنين وتحسين ضغوطات المياه في ذلك القطاع الحيوي.

وأكد المحافظ، في بيان اليوم، أن خط المياه القديم خط صلب متهالك وتم إحلاله بخط مياه جديد قطر ٦٠٠ مم من مادة الزهر المرن بطول ٥٥٠ مترh وبتكلفة ٤.٥ مليون جنيه مما يحقق تقليل نسبة الفاقد من المياه، واستدامة خدمة مياه الشرب بتلك المنطقة.

من جانبه، أوضح المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه جاري العمل علي إحلال وتجديد خطوط المياه القديمة المتهالكة وفقاً لخطة الإحلال والتجديد التي تم إعدادها.

وأشار بدوي، إلى حرص الشركة على تحسين كفاءة خدمات مياه الشرب لضمان وصول المياه بكميات مناسبة وبجودة مميزة لكافة مواطني محافظة الجيزة.