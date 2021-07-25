رئيس البرلمان يفتتح الجلسة العامة لمناقشة قانون تنمية البحيرات السمكية

كتب- نشأت علي:

افتتح المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس منذ قليل.

ومن المقرر خلال جلسة اليوم الأحد، أن يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.