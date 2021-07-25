كورونا في 24 ساعة| تحذير من متحور جديد أخطر من دلتا وارتفاع أعداد المتوفين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 422 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 227490 حتى اليوم.



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