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كورونا في 24 ساعة| تحذير من متحور جديد أخطر من دلتا وارتفاع أعداد المتوفين

06:33 ص الأحد 25 يوليه 2021
كورونا في 24 ساعة| تحذير من متحور جديد أخطر من دلتا وارتفاع أعداد المتوفين

أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 422 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 227490 حتى اليوم.


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