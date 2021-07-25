​​لمواجهة جشع السائقين.. "قوى عاملة النواب" تطالب بتشديد الرقابة على مواقف السيارات

طالب النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بتشديد الرقابة على سيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات؛ بسبب قيام البعض بزيادة التعريفة على الركاب، بالتزامن مع تعديل أسعار البنزين، بالإضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات في هذا الشأن.

وأكد مهني أن المواطن البسيط لن يتحمل أي ضغوط أخرى خلال الفترة المقبلة؛ خصوصًا مع بدء التعافي من أزمة فيروس كورونا.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال بيان له اليوم السبت، إلى أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه مخالفة القانون، مع اتخاذ الإجراءات الفورية والعقاب الرادع ضد السائقين المخالفين، مؤكدًا ضرورة وضع استيكرات بتعريفة الأجرة على جميع سيارات الأجرة والتاكسي، وأيضًا وضع بانرات كبيرة الحجم مدونًا عليها بيان كامل بتعريفة الأجرة الخاصة بالخطوط التابعة للموقف، وموضح عليها أرقام تليفونات غرفة عمليات المحافظة وإدارة المواقف للإبلاغ عن أية شكوى.

وناشد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المواطنين الإبلاغ عن أية محاولة لزيادة تعريفة الركوب من خلال تقديم شكوى على صفحة مبادرة "صوتك مسموع" عبر الرابط التالي: "www.facebook.com/sotakmasmwo"، أو الاتصال بالخط الساخن "15330".



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