قدمت طلب إحاطة بسبب "عربي الثانوية".. برلمانية: نحارب العنف اللفظي

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية، إنها تقدمت بطلب الإحاطة بشأن أحد امتحانات اللغة العربية، مضيفة أن طلب الإحاطة بسبب احتواء الامتحان على قالت إنه "عنف لفظي وإساءة واختلال للموازين وتحريض على العنف"، مشيرة إلى ضرورة اختيار كل كلمة في الامتحانات بعناية شديدة.

وأضافت في تصريحات خاصة: "أرى أن امتحان العربي لم تكن له أسئلة نقدية، فأنا مع التحول بالنظام التعليمي من الحفظ إلى التفكير النقدي والإبداعي".

وتقدمت صابر بسؤال لوزير التعليم بخصوص قطعة القراءة الواردة في امتحان الثانوية العامة للشعبة العلمية، معبرة عن قلقها من احتواء النص على عبارات وإشارات قالت إنها "ذكورية" وتعزز الثقافة الأبوية.

وقالت صابر: "النص الذي تضمنه الامتحان جاء مضمونه ليشجع على الذكورية والعنف بكل أشكاله، وهو مايثير الاستياء في ظل محاربتنا طوال الوقت لفكرة الذكورية".

اقرأ أيضًا..

- ​أول تعليق من "تعليم البرلمان" على وصف امتحانات الثانوية بأنها "تؤصل للذكورية"