Masrawy logo white

قدمت طلب إحاطة بسبب "عربي الثانوية".. برلمانية: نحارب العنف اللفظي

01:01 ص الأحد 25 يوليه 2021
قدمت طلب إحاطة بسبب "عربي الثانوية".. برلمانية: نحارب العنف اللفظي

النائبة أميرة صابر

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية، إنها تقدمت بطلب الإحاطة بشأن أحد امتحانات اللغة العربية، مضيفة أن طلب الإحاطة بسبب احتواء الامتحان على قالت إنه "عنف لفظي وإساءة واختلال للموازين وتحريض على العنف"، مشيرة إلى ضرورة اختيار كل كلمة في الامتحانات بعناية شديدة.

وأضافت في تصريحات خاصة: "أرى أن امتحان العربي لم تكن له أسئلة نقدية، فأنا مع التحول بالنظام التعليمي من الحفظ إلى التفكير النقدي والإبداعي".

وتقدمت صابر بسؤال لوزير التعليم بخصوص قطعة القراءة الواردة في امتحان الثانوية العامة للشعبة العلمية، معبرة عن قلقها من احتواء النص على عبارات وإشارات قالت إنها "ذكورية" وتعزز الثقافة الأبوية.

وقالت صابر: "النص الذي تضمنه الامتحان جاء مضمونه ليشجع على الذكورية والعنف بكل أشكاله، وهو مايثير الاستياء في ظل محاربتنا طوال الوقت لفكرة الذكورية".

اقرأ أيضًا..

- ​أول تعليق من "تعليم البرلمان" على وصف امتحانات الثانوية بأنها "تؤصل للذكورية"

طلبات إحاطة مجلس النواب امتحان اللغة العربية العنف اللفظي

الخبر التالى:

أدنى مستوى بالموجة الثالثة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
38

إصابات اليوم

4

وفيات اليوم

422

متعافون اليوم

283985

إجمالي الإصابات

16481

إجمالي الوفيات

227490

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -أدنى مستوى بالموجة الثالثة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا