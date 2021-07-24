"التنمية المحلية" تنفي زيادة تعريفة ركوب سيارات النقل الجماعي في المحافظات

(أ ش أ):

نفى مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد قاسم، أي زيادة في تعريفة ركوب سيارات النقل الجماعي في محافظات الجمهورية.

وقال قاسم - في اتصال هاتفي مع برنامج (اليوم)، المذاع عبر فضائية (دي.إم.سي.) - إن "المواصلات التي تعمل في الدولة تعتمد على السولار؛ ولذلك لم يحدث في السولار أي زيادة سعرية، وسنكثف الحملات على المواقف لمتابعة عدم زيادة أسعار أجرة المواصلات".

وأشار إلى أنه حتى الآن لم يتم رصد أي مخالفات بالنسبة لزيادة تعريفة ركوب السيارات الأجرة، موضحًا أن الأجرة المقررة يتم وضعها على وسائل المواصلات عن طريق ملصقات، محذرًا من أن أي سائق سيقوم برفع أجرة المواصلات عن تعريفتها الأساسية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأضاف: "أن أي مواطن يتعرض إلى زيادة في تعريفة المواصلات يمكنه أن يقوم بتقديم شكوى من خلال مبادرة (صوتك مسموع)، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة"، مؤكدا أن هذه المبادرة تلقت - خلال أيام عيد الأضحى - 562 شكوى منها ما يتعلق بمياه الشرب ورفع تراكمات القمامة والذبح خارج السلخانة حيث تم حل 76% منها.