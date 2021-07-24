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بسبب إشكاليات التراخيص.. طلب إحاطة بشأن اشتراطات البناء الجديدة

01:52 م السبت 24 يوليه 2021
بسبب إشكاليات التراخيص.. طلب إحاطة بشأن اشتراطات البناء الجديدة

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

تقدم أحمد حتة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، اليوم السبت، إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن إشكاليات اشتراطات البناء الجديدة، والتي تم تعميمها بعد فترة من المرحلة التجريبية.

وأشار النائب، في طلبه، إلى أن بعض الإشكاليات تتمثل في تحديد الأدوار بـ4 فقط، حتى في الشوارع الكبرى، مطالبًا بضرورة ربط الارتفاعات بمساحة الشارع والمكان أو الحي الكائن فيه العقار.

ولفت النائب إلى وجود إشكاليات في استخراج تراخيص البناء في العديد من المناطق، فضلًا عن عدم تطبيق الاشتراطات على العقارات التي يتم التصالح معها في مخالفات البناء.

مجلس النواب شكاليات التراخيص طلب إحاطة اشتراطات البناء الجديدة

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