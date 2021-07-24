التمويل العقاري.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقة للموظفين وأصحاب الأعمال الحرة

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3%، بعد أن أعلن البنك المركزي الأسبوع الماضي عن إطلاقها رسميا.

وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليًا 4 آلاف و500 جنيه للعزب، و6 آلاف جنيه للأسرة، وقيمة الوحدة تصل لـ350 ألف جنيه، أما متوسطي الدخل، فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للعزب، و14 ألف جنيه للأسرة.

ويتسائل راغبي الحصول على وحدة بنظام التمويل العقاري عن الأوراق المطلوبة أثناء التقديم في المبادرة الجديدة:

أولا بالنسبة للمشروعات التي تطرحها وزارة الإسكان ستكون الأوراق عبارة عن:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- قسيمة الزواج لو كان المتقدم متزوجا.

- شهادات الميلاد للأبناء تحت سن 16 سنة أو صور بطاقات الرقم القومي للأبناء سارية فوق سن 16 سنة.

- مفردات مرتب ومجموع صافي الدخل للموظفين في القطاع العام والخاص.

- وثيقة الطلاق للمطلقة أو شهادة الوفاة للأرملة.

- بيان نفقة للمطلقات، وبرنت معاش لأصحاب المعاشات.

- إيصالات مرافق حديثة (غاز _ مياة _ كهرباء ) للشقة المطلوبة.

- للأعمال الحرة يتم تقديم برنت مرتب معتمد من محاسب قانوني.

ثانيا.. إذا كانت الوحدات خارج المشروعات التي تطرحها وزارة الإسكان يتكون الأوراق على النحو التالي بالأضافة إلى الأوراق السابقة:

المستندات المطلوبة لمنح تمويل عقاري بالمدن الجديدة:

- إخطار التخصيص.

- محضر تخصيص الأرض.

- صورة طبق الأصل من ترخيص البناء.

- شهادة من الجهاز بالبيانات المساحية المطابقة.

- كشف رسمي حالي من الضرائب العقارية.

- موافقة الجهاز على البيع والرهن.

- العقد الابتدائي المبرم بين البائع والمشتري.

- كشف تحديد مساحي عن الوحدة محل التمويل خلال ستة أشهر من تاريخ المنح.

المستندات المطلوبة لمنح تمويل عقاري بالمدن القائمة:

- العقد الابتدائي المبرم بين البائع والمشتري.

- صورة رسمية من العقد المسجل.

- شهادة تصرفات عقارية من تاريخ العقد المسجل حتى تاريخ آخر يوم.

- صورة طبق الأصل من تراخيص البناء.

- سداد ضريبة التصرفات العقارية ورسم تصديق نقابة المحامين.

- كشف تحديد مساحي عن الوحدة محل التمويل خلال ستة أشهر من تاريخ المنح.



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