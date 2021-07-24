الأحد.. رئيس الوزراء الأسبق يفتتح معرض فنون تشكيلية بأتيليه القاهرة

يفتتح الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق معرض "حرير" للكاتبة والفنانة التشكيلية رضوى العوضي، وذلك في أتيليه القاهرة، الساعة السابعة من مساء يوم الأحد الموافق ٢٥ يوليو والذي يستمر حتى ٣٠ من الشهر الجاري بقاعة "راتب صديق".

رضوى العوضي، هي كاتبة وإعلامية وممثلة من مواليد القاهرة والدها الفنان التشكيلي محمد العوضي ولها عدد من الكتب منها: "فستان ملون"، ورواية "جينا".



عصام عبدالعزيز شرف، ولد في الجيزة بمصر سنة 1952 وأصله من مشيرف التابعة للباجور، هو أستاذ هندسة طرق مصري ورئيس وزراء جمهورية مصر العربية من 3 مارس إلى 22 نوفمبر 2011.

تولى رئاسة الحكومة بعد أن كلفه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل الحكومة خلفاً للفريق أحمد شفيق الذي استقال من رئاسة الوزراء في في 3 مارس 2011 كان عصام شرف يشغل منصب وزير النقل والمواصلات في حكومة الدكتور أحمد نظيف من يوليو 2004 وحتى استقالته في ديسمبر 2005.



حصل شرف على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة القاهرة سنة 1975، ثم درجة الماجستير في هندسة النقل من جامعة بيردو الأمريكية عام 1980، ثم الدكتوراه من نفس الجامعة عام 1984، وعمل أستاذاً زائراً بجامعة بيردو عامي 1984 و1985، ثم مدرساً بهندسة القاهرة بين عامي 1986 و1991، وأستاذاً مساعداً بكلية الهندسة بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية بين عامي 1990 و1996، وأستاذاً مساعداً بجامعة القاهرة بين عامي 1991 و1996، ويعمل أستاذاً لهندسة الطرق بكلية هندسة جامعة القاهرة منذ سنة 1996 وحتى الآن، وله 105 أبحاث علمية منشورة في المجلات المحلية والعالمية معظمها في مجال تصميم وصيانة ونظم إدارة رصفيات الطرق وفي مجالات نظم تحليل حوادث المرور.