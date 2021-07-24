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فرع ثقافة أسوان ينظم احتفالية بعيد الأضحى وذكرى ثورة 23 يوليو

01:18 ص السبت 24 يوليه 2021
فرع ثقافة أسوان ينظم احتفالية بعيد الأضحى وذكرى ثورة 23 يوليو

قصر ثقافة أسوان

أسوان- (أ ش أ):
نظم فرع ثقافة أسوان، مساء اليوم الجمعة، احتفالية ثقافية بمناسبة عيد الأضحى المبارك والذكرى الـ ٦٩ لثورة يوليو ببلازا حديقة درة النيل أمام مبنى ديوان عام محافظة أسوان، بحضور أيمن رضا السكرتير العام للمحافظة ونجوى أحمد سيد مدير عام فرع ثقافة أسوان.

وبدأت الفعاليات بعرض لفرقة أطفال أبو سمبل للفنون الشعبية بقيادة المدرب حسن عطالله، والتي قدمت مجموعة من التابلوهات الغنائية النوبية "شيكولاتة، نوبا سلام، نبرى اشر "الحلوة"، واه نور "يارب"، بليه "فرح"، الزفة النوبية بالدوفوف.

اعقبها عرض لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة العقاد بقيادة المايسترو أحمد موسى وسحر أمير، وقدمت الفرقة مجموعة متنوعة من الأغانى "موضات، ابن عروس"، أغنية "بتغنى لمين"، "ياحلو.
وقد لاقت العروض، اقبال واستحسان جمهور ومواطني أسوان.

هذا المحتوى من

Asha
قصر ثقافة أسوان عيد الأضحى ثورة 23 يوليو حديقة درة النيل

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