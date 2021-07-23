التطبيق بعد ساعات.. مد حالة الطوارئ 3 أشهر في جميع أنحاء البلاد

كتب- محمد نصار:

يبدأ بعد ساعات قليلة وتحديدا في الساعة الواحدة من صباح السبت 24 يوليو العمل بقرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر جديدة.

يأتي ذلك وفقا للقرار الجمهوري رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المشار إليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى؛ تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 24 يوليو 2021.

وتتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.​