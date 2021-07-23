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السيسي يوجه بإزالة أي تعديات على حرم ترعة النوبارية

07:36 م الجمعة 23 يوليه 2021
السيسي يوجه بإزالة أي تعديات على حرم ترعة النوبارية

ترعة النوبارية

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإزالة أي تعديات على حرم ترعة النوبارية، وذلك من خلال تعاون كافة أجهزة الدولة.

وقال الرئيس السيسي - في مداخلة خلال تفقد أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة ضمن مبادرة "معا نبني المستقبل" - إنه يتم دراسة إنشاء طريق سواء على جانب واحد أو الجانبين من الترعة.

وأوضح الرئيس السيسي أنه يتم تطهير ترعة النوبارية مع إنشاء طرق على جانبيها أو جانب واحد من أجل توفير حركة وسهولة مرورية على ترعة تخدم قطاعًا كبيرًا من الأراضي الزراعية.

ترعة النوبارية السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة معا نبني المستقبل

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