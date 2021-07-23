برلمانية: ثورة 30 يونيو امتداد لـ 23 يوليو

القاهرة - مصراوي:

قدمت الدكتورة النائبة هناء سرور، عضو مجلس النواب، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وشعب مصر العظيم بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقالت "سرور" في بيان اليوم الجمعة، إن ثورة 23 يوليو نقطة تحول جوهرية في التاريخ المصرى وستظل حية في وجدان كل الأجيال، تذكرنا بأن مصر ‏قد ملكت إرادتها بما حققته من إنجازات عظيمة وما أجرته من تحولات جذرية في جميع جوانب الحياة لإرساء مبادئ العدالة والمساواة والحرية، وما أحدثته من تغيير في المنطقة العربية والإفريقية ودول العالم الثالث، دفاعاً عن حرية الشعوب وحقها في حياة حرة كريمة.

وأضافت أن ثورة 23 يوليو استطاعت أن تشكل بمبادئها معالم فاصلة فى مسيرة تطور الشعب المصرى، وأحدثت نقلة موضوعية لواقعه، قفزت به إلى مشارف عصر جديد فغيرت أوضاع مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية تغييرا جذريا، وقضت على الإقطاع، وعلى الاستعمار، وعلى سيطرة رأس المال وتجلت فيها تضحيات أبناء الوطن شعباً وجيشاً من أجل الدفاع عن حريته واستقلاله، وحمل لواءها القوات المسلحة لتعيد لمصر عزتها وكرامتها .

وأكدت سرور، أن ثورة 30 يونيو 2013 العظيمة جاءت امتداداً لأهداف ثورة 23 يوليو النبيلة ومسيرتها الوطنية المشرقة لتشهد مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى نهضة تنموية غير مسبوقة وإنجازات ومشروعات قومية عملاقة في مختلف المجالات لتوفير الحياة الكريمة للمواطن المصرى في المدن والقرى والريف.