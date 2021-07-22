عواصف الطقس الفضائي.. جمعية الفلك بجدة توضح تفاصيل ظاهرة ظهرت على سطح الشمس

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، رصد 6 مجموعات لبقع جديدة تنتشر على سطح الشمس للمرة الأولى منذ عدة سنوات وهي علامة اكتساب الدورة الشمسية الجديدة الخامسة والعشرون القوة للخروج من حالة الحد الأدنى العميقة للغاية للدورة السابقة.

وأضافت الجمعية عبر صفحته على "فيسبوك" اليوم الخميس، أن الدورة الشمسية الجديدة بدأت في النصف الثاني من العام 2020 ويتوقع أن تصل ذروة نشاطها في وقت ما في عام 2025 ويتوقع ستكسر ضعف النشاط الشمسي الذي شوهد خلال الدورات الأربع الماضية.

وأوضحت أن التنبؤ بالدورة الشمسية يعطي فكرة تقريبية عن تكرار عواصف الطقس الفضائي بجميع أنواعها، من الاضطرابات الراديوية إلى العواصف الجيومغناطيسية والعواصف الإشعاعية الشمسية، ويتم استخدام تلك التنبؤات من عدة جهات لتحديد التأثير المحتمل للطقس الفضائي في السنوات القادمة.

وأشارت الجمعية الفلكية، إلى أنه خلال الأشهر الماضية، زاد النشاط على الشمس بشكل مطرد، مما يشير إلى أننا انتقلنا إلى الدورة الشمسية 25، حيث إن مدى سرعة ارتفاع النشاط الشمسي هو مؤشر على مدى القوة التي ستكون عليها الدورة الشمسية، فعلى الرغم من أننا شهدنا زيادة مطردة في نشاط البقع الشمسية هذا العام 2021، إلا أنها بطيئة.

وتابعت: هناك اعتقاد بأن الدورة الشمسية 25 ستكسر ضعف النشاط الشمسي الذي رصد خلال الدورات الأربع الماضية، حيث يتوقع أن الانخفاض في سعة الدورة الشمسية، الذي رصد من الدورات من 21 إلى 24، قد وصل إلى نهايته، ولا يوجد ما يشير إلى أننا نقترب من الحد الأدنى من نوع "موندر"، وعلى الرغم من أنه لا يتوقع أن تكون الدورة الشمسية 25 نشطة، فإن الانفجارات العنيفة الصادرة عن الشمس يمكن أن تحدث في أي وقت.