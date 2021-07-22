حدث في 8 ساعات| مد حالة الطوارئ 3 أشهر.. ونصائح من العاصمة الإدارية قبل شراء الوحدات
كتب ـ يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها استقبال الرئيس السيسي لمالك مجموعة دونيل البلجيكية لأعمال التكريك والهندسة البحرية، ومد حالة الطوارئ 3 أشهر بدأ من السبت المقبل، وحظر تجوال في مناطق متفرقة بسيناء من السبت وحتى انتهاء الطوارئ، ووفاة الإذاعي الكبير كامل البيطار.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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