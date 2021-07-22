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السوق مفتوح للجميع.. شركة العاصمة الإدارية تعلن 4 نصائح قبل شراء أي وحدة

02:50 م الخميس 22 يوليه 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عدد من النصائح والتحذيرات للمواطنين راغبي شراء أو حجز أي من الوحدات السكنية أو الإداري أو التجارية، من أي مطور بالعاصمة الإدارية.

وجاءت نصائح شركة العاصمة الإدارية للمشترين على النحو التالي:

1- صدور القرار الوزاري (المخطط العام المعتمد للمشروع).

2- صدور الرخص البنائية للمباني بأنواعها المختلفة (سكني/إداري/تجاري).

3. التأكد من بدء المطور في أعمال التنفيذ طبقاً للبرنامج الزمني الخاص بكل مشروع.

4. متابعة التنفيذ أولا بأول مع توالي دفع المواطن للأقساط.

وأكدت شركة العاصمة الإدارية أن حجز أي وحدة عقارية هي علاقة ثنائية بين المواطن والمطور، وليس لشركة العاصمة أي تدخل في ذلك حيث أن السوق العقاري بالعاصمة هو سوق مفتوح للجميع.​

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