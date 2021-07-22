Masrawy logo white

صور.. استمرار توافد المواطنين على حديقتي الأورمان والأسماك لقضاء ثالث أيام عيد الأضحى

11:20 ص الخميس 22 يوليه 2021
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة

كتب- أحمد مسعد:

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار توافد المواطنين على حديقتي الأورمان النباتية والأسماك؛ لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك لليوم الثالث على التوالي، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بتوفير أجهزة الكشف عن الحرارة ومنع الازدحام وارتداء الكمامات.

وذكرت وزارة الزراعة، في بيان اليوم الخميس، أنه يتم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء، وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، موضحة أن سعر تذكرة الدخول خمسة جنيهات، ويتم مع توفير كافة وسائل الراحة والترفيه للمواطنين سواء في حديقة الأورمان النباتية أو الأسماك.

يشار إلى أن حديقة الأورمان بالجيزة تقام على مساحة 28 فدانا، وأنشئت عام 1873، وتضم أكثر من 1200 نوع من الأشجار والنخيل الأثري والنادر.. أما حديقة الأسماك أو حديقة الجبلاية بالزمالك، فقد أنشئت عام 1867 على مساحة 9.5 فدان، وتعد من أفضل الحدائق وتتكون من مدخل من فتحتين تشبه فتحة خياشيم السمك وخلفها منطقة البهو، وفي جانب الفتحتين توجد زعنفتين جانبيتين خلفهما ممرات الحديقة الأربعة.​

عيد الأضحى حديقة الأورمان حديقة الأسماك وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فيروس كورونا

الخبر التالى:

القوى العاملة: صرف 1.6 مليون جنيه منحًا للعمالة غير المنتظمة.. وتعيين 705 شباب بأسيوط

كورونا.. لحظة بلحظة

49

إصابات اليوم

8

وفيات اليوم

801

متعافون اليوم

283862

إجمالي الإصابات

16465

إجمالي الوفيات

225869

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا