صور.. استمرار توافد المواطنين على حديقتي الأورمان والأسماك لقضاء ثالث أيام عيد الأضحى

كتب- أحمد مسعد:

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار توافد المواطنين على حديقتي الأورمان النباتية والأسماك؛ لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك لليوم الثالث على التوالي، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بتوفير أجهزة الكشف عن الحرارة ومنع الازدحام وارتداء الكمامات.

وذكرت وزارة الزراعة، في بيان اليوم الخميس، أنه يتم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء، وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، موضحة أن سعر تذكرة الدخول خمسة جنيهات، ويتم مع توفير كافة وسائل الراحة والترفيه للمواطنين سواء في حديقة الأورمان النباتية أو الأسماك.

يشار إلى أن حديقة الأورمان بالجيزة تقام على مساحة 28 فدانا، وأنشئت عام 1873، وتضم أكثر من 1200 نوع من الأشجار والنخيل الأثري والنادر.. أما حديقة الأسماك أو حديقة الجبلاية بالزمالك، فقد أنشئت عام 1867 على مساحة 9.5 فدان، وتعد من أفضل الحدائق وتتكون من مدخل من فتحتين تشبه فتحة خياشيم السمك وخلفها منطقة البهو، وفي جانب الفتحتين توجد زعنفتين جانبيتين خلفهما ممرات الحديقة الأربعة.​