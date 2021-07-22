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ارتفاع الرطوبة وتراجع الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة والظواهر الجوية

10:48 ص الخميس 22 يوليه 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، على شمال البلاد، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة من 34 إلى 36 درجة، وعلى السواحل الشمالية 30 درجة.

وأضافت الهيئة، أن الطقس يظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط، مما يقلل الإحساس بدرجة الحرارة، ونسبة الرطوبة على معظم الأنحاء.

وتابعت الهيئة: "يوجد فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة خلال يومي الخميس والجمعة".

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد الإحساس بالحرارة المحسوسة بقيم تتراوح بين درجتين، لـ4 درجات، حيث سجلت نسبة الرطوبة على القاهرة 73% إلى 82%، والسواحل الشمالية 92%، والمناطق الجنوبية من 20% إلى 55%.

هيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة أمطار خفيفة طقس

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