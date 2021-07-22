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الجيزة: ضبط مخالفات ذبح وغرامات على المخالفين بالطالبية والدقي

02:00 ص الخميس 22 يوليه 2021
الجيزة: ضبط مخالفات ذبح وغرامات على المخالفين بالطالبية والدقي

مخالفات ذبح

كتب- مصراوي:
واصلت محافظة الجيزة، تنفيذ حملاتها للتأكد من الالتزام بالإجراءات المُنظمة لعملية الذبح خلال أيام عيد الأضحي المبارك، حيث جرى ضبط عدد من حالات الذبح في شوارع الطالبية والدقي، وتوقيع غرامات على المخالفين.

تأتي الحملات في ضوء تكليفات المحافظ أحمد راشد لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية خلال أيم العيد والتأكد من تطبيق الإجراءات الخاصة بحظر الذبح في الشوارع والطرق وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لما يعسكه ذلك من تأثير سلبى على البيئة وفتح المجازر بالمجان.

وبحسب بيان صدر عن المحافظة، تابع المحافظ مجهودات حي الطالبية، تحت إشراف رئيس الحي أشرف تامر، في ضبط عدد من حالات الذبح في الشوارع اليوم ورفع الإشغالات وتحصيل غرامات على المخالفين.

كما تابع محافظ الجيزة مجهودات حي الدقي في ضبط وتحرير 4 محاضر بيئة لمخالفة الذبح خارج المجزر و6 محاضر إشغال للطريق العام تحت إشراف أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقي.

مخالفات ذبح عيد الأضحي المبارك محافظة الجيزة الطالبية توقيع غرامات

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