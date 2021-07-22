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اليوم.. مصر للطيران تسيّر 71 رحلة دولية تقل 6 آلاف راكب

05:00 ص الخميس 22 يوليه 2021
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 71 رحلة دولية تقل 6 آلاف راكب

أرشيفية

كتب- محمد عبيد:
تسيّر شركة مصر للطيران اليوم الخميس، رحلاتها إلى 71 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 6 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسيّر رحلاتها بمعدل 51 رحلة دولية، و17 رحلة داخلية، و3 رحلات شحن جو، تنقل جميع هذه الرحلات 6 آلاف راكب.​

شركة مصر للطيران رحلات دولية المطارات المصرية الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا

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