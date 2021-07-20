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مصدر بـ"التعليم" يحدد موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021

05:59 م الثلاثاء 20 يوليه 2021
مصدر بـ"التعليم" يحدد موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021

وزارة التربية والتعليم

كتب- أسامة علي:

قال مصدر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه من المقرر إعلان نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2021، بعد إجازة عيد الأضحى، حيث من المقرر أن تعتمد وتعلن رسميًا نهاية يوليو الجاري، وتعلن الوزارة نتيجة الطلاب إلكترونيًا على موقع الوزارة، كما تتيح للطلاب التظلم من النتيجة في اليوم الثاني من اعتمادها رسميًا.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه تم البدء في تقدير الدرجات من يوم 26 يونيو الماضي، واستمرت حتى 10/7، ويشترك في عملية التقدير حوالي 45 ألف مقدر، وبعد انتهاء التصحيح، يتم البدء في مراجعة النتيجة قبل اعتمادها.

جدير بالذكر أن امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية، شهدت إجراء الامتحانات في (1431) مادة امتحانية، وتم أداؤها في (3111) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، بإجمالي 816948 طالبًا وطالبة، وبمشاركة (212951) بين ملاحظين ومراقبين ومراقبين أوائل ورؤساء للجان.

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