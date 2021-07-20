"الأوقاف": لم نرصد أي مخالفات في صلاة عيد الأضحى

القاهرة- أ ش أ:

أكدت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة الأوقاف عدم رصد أي مخالفات خلال أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بما يعكس وعي رواد المساجد، ووعي الشعب المصري بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وقالت وزارة الأوقاف- في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء- إنه من خلال المُتابعة المُستمرة مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات الإقليمية لم يتم رصد أي مخالفات خلال أداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأشارت الوزارة إلى أن رواد المساجد في كافة أنحاء الجمهورية التزموا التزاما كاملا بالإجراءات الاحترازية وأماكن التباعد والصلاة والضوابط التي حددتها الوزارة.

من جهة أخرى، أشاد المحافظون الذين شهدوا صلاة عيد الأضحى بجهود وزارة الأوقاف في تطبيق الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية وعلامات التباعد بالمساجد حفاظًا على المصلين.​