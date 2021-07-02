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الثقافة: 90 ألف زائر في ثالث أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب

10:21 م الجمعة 02 يوليه 2021
الثقافة: 90 ألف زائر في ثالث أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب

(مصراوي):

شهدت اليوم الثالث من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 التي تقام تحت عنوان "في القراءة حياة" زيارة 90 ألف مواطن لقاعات المعرض وهي الطاقة الاستيعابية القصوى التى حددتها إدارة المعرض للحضور اليومي للمعرض مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة المصرية للوقاية من أخطار فيروس كورونا.

وقال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب: إن اليوم الثانى للمعرض ورغم بدء فتح البواب أمام الجمهور في الواحدة ظهرا إلا أنه شهد حضورا جماهيريا كبيرا، الأمر الذي تطلب معه غلق قاعاته أكثر من مرة نتيجة وصولها للحد الأقصى للطاقة الاستيعابية.

وأضاف الحاج علي: "الجمهور انتظر في الخيام والبرجولات التي أعدت للانتظار تفاديًا للتكدس".

معرض القاهرة الدولي للكتاب هيثم الحاج علي في القراءة حياة الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا

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